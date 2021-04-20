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TFF 1. Lig'de 3 takım son 3 haftaya Süper Lig için daha iddialı girdi

TFF 1. Lig'de ilk 3 sırada bulunan GZT Giresunspor, Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor, doğrudan Süper Lig'e yükselme umutlarını son 3 haftaya taşıdı

TFF 1. Lig'de 3 takım son 3 haftaya Süper Lig için daha iddialı girdi
AA

İlk 2 takımın direkt Süper Lig vizesi alacağı, onu takip eden 4 takımın play-off oynayacağı ligde, play-off'tan 1 ekip daha Süper Lig'e çıkacak.

Geçen hafta Adana Demirspor'a yenilmesine rağmen son 3 haftaya 63 puanla lider durumda giren GZT Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un ikişer puan önünde yer alıyor.

Elde ettiği 12 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 9 müsabakada 10 puan almasına rağmen liderliğini devam ettiren GZT Giresunspor, aldığı başarılı sonuçlarla 30. haftada averajla Yılport Samsunspor'u geride bırakan Adana Demirspor, kalan 3 haftada maçlarını kazandığı takdirde birlikte Süper Lig'e yükselecek.

Bu 3 takımdan sonra 57'şer puanlı Altay ve İstanbulspor ile 53 puana sahip Altınordu, play-off barajında yer alıyor. Bu takımları 49 puanla Ankara Keçiörengücü izliyor.

İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

GZT Giresunspor (63): Altınordu (D),Akhisarspor, Tuzlaspor (D)

Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D),Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)

Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D),Ankaraspor, Adanaspor (D)

Altay (57): Akhisarspor (D),Bereket Sigorta Ümraniyespor (D),Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor (57): Bursaspor (D),Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)

Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D),Menemenspor, Bursaspor (D)

EN FAZLA GOL ATILAN HAFTA 31. HAFTA OLDU

Ligde 31. haftada takımlar fileleri 35 kez havalandırdı. Bu haftaki gol sayısı, ligde 33 gol atılan 3. ve 29. haftalar ile 34 gole ulaşılan 30. haftayı geçti.

DÜŞME HATTI

Eskişehirspor'un veda etmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de 23 puanlı Ankaraspor ile 26 puana sahip Akhisarspor, son 3 haftaya düşme hattında girdi.

Akhisarspor'un 5 puan önündeki Menemenspor, 8 puan üzerindeki Adanaspor, düşme hattına en yakın takımlar konumunda bulunuyor.

Düşme hattındaki iki ekip, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da alınacak sonuçlara göre ligden düşebilir.

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