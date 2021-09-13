TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15 Eylül Çarşamba:
17.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)
17.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)
20.00 Menemenspor-Manisa (Menemen İlçe)
16 Eylül Perşembe:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)
17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor (Kocaeli)
20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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