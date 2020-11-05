TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
YORUMLAR