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TFF 1. Lig'de bu sezon hakemlerin kart tercihi, son 10 sezonun gerisinde kaldı

Toplam 1358 sarı ve 61 kırmızı kartın gösterildiği 2020-2021 sezonunda maç başına gösterilen sarı kart ile hafta bazında gösterilen kırmızı kart son 10 sezon ortalamalarının altında kaldı. Toplam 7 futbolcunun onar kez sarı kartla cezalandırıldığı ligde Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Gökhan Süzen 3 kez kırmızı kartla takımını eksik bıraktı

TFF 1. Lig'de bu sezon hakemlerin kart tercihi, son 10 sezonun gerisinde kaldı
AA

Play-off sürecine geçilen TFF 1. Lig'de bu sezon, toplam 1358 sarı ve 61 kırmızı kartla son 10 yılın en az kart gösterilen sezonu oldu.

Hakemlerin maç başına 4,44 sarı ve hafta başına 1,79 kırmızı kart kullandığı 2020-2021 sezonu, 88 sarı kartla cezalandırılan Adanasporlu futbolcular en fazla sarı kart gören ekip, 7 kırmızı kart gösterilen Menemenspor da en fazla kırmızı kartla cezalandırılan takım olarak dikkati çekti.

Bu sezon, son 10 yıl içinde 2011-2012'de maç başına 4,5 sarı ve 2017-2018'de hafta başına 1,91 kırmızı kart ortalamalarının gerisinde kalarak en az karta başvurulan yıl oldu.

- En fazla sarı kart görenler

Ligde 7 futbolcu 10'ar sarı kartla en fazla cezalandırılan isimler oldu. Adanaspor'da Celil Yüksel, Canberk Dilaver ile Hakan Çinemre, Altınordu'da Oğulcan Ülgün, İstanbulspor'da Wellington, Menemenspor'da Rıdvan Koçak ve İbrahim Adamu 10 sarı kart gördü.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Gökhan Süzen 3 kez, ligin ilk devresinde Menemenspor'da forma giyen Sikiru Olatunbosun ve Ankaraspor'da Milos Stanojevic de ikişer defa kırmızı kartla cezalandırıldı

- Son 10 sezonun kart raporu

TFF 1. Lig'de son 10 sezon gösterilen sarı kartlar ve maç başına ortalamaları ile kırmızı kart ve haftalık ortalamaları şöyle:

SezonSarıMaç Ort.KırmızıHaftalık Ort.
2011-201213774,5832,44
2012-201314764,82942,76
2013-201417285,051183,11
2014-201515725,14962,82
2015-201615094,93992,91
2016-201714674,79922,71
2017-201814564,76651,91
2018-201914034,58812,38
2019-202015495,06932,74
2020-202113584,44611,79

Not: Toplam 19 ekibin yer aldığı 2013-2014 sezonunda 38 hafta süren ligde 342 maç oynandı.

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