TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Adana Demirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor, Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eskişehirspor-Adanaspor: 0-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: 1-0
Tuzlaspor-Balıkesirspor: 1-0
Altınordu-Bursaspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor: 2-0
İstanbulspor-Altay: 2-1
Giresunspor-Menemenspor: 1-1
Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: 3-0
PUAN DURUMU
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|YILPORT SAMSUNSPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|3
|ADANA DEMİRSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4
|ADANASPOR
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|5
|TUZLASPOR
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|6
|BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|7
|BURSASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|8
|ALTINORDU
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9
|İSTANBULSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|10
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|11
|ANKARASPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|12
|ÜMRANİYESPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|13
|ALTAY
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|15
|AKHİSARSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|16
|ESKİŞEHİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|17
|GİRESUNSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|18
|MENEMENSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
3. HAFTA PROGRAMI
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
YORUMLAR