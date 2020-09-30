Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Şeker
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: Mert Güzenge
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor: Turgut Doman
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Ankaraspor: Alper Çetin
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Burak Pakkan
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor: Ramazan Keleş
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Erkan Özdamar
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