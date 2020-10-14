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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Serkan Tokat

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: Caner Ak

16.00 Adanaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

19.00 Altay-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay

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