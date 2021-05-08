Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman?

Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Son 10 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Menemenspor, 5 beraberlik aldığı bu periyotta son hafta öncesinde ligde kalmayı başardı. Son haftaya 34 puan ve averajla 15. sırada giren Menemenspor'un yarınki rakibi lider Adana Demirspor, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda adını Süper Lig'e yazdıracak.

Menemenspor'da ağabeyi vefat ettiği için ülkesine giden Malili Mahamadou Ba ile David Domgjonas yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde Adana Demirspor, Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti.