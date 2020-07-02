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TFF 1. Lig'de puan durumu

TFF 1. Lig'de Ligde 31. hafta maçları tamamlandı. Hatayspor, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım Adanaspor oldu

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı. Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

SONUÇLAR

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1

Adanaspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor-Bursaspor: 0-1

Boluspor-Hatayspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2

Altay-Osmanlıspor: 3-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.HATAYSPOR31169642261657
2.ADANA DEMİRSPOR31159763392454
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31158835251053
4.BURSASPOR3116784536952
5.AKHİSARSPOR3114983934551
6.FATİH KARAGÜMRÜK311311747351250
7.ALTAY311311744331150
8.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR31128114341244
9.KEÇİÖRENGÜCÜ31111192624244
10.GİRESUNSPOR31128113740-344
11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR31109123541-639
12.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR31811123041-1135
13.İSTANBULSPOR31713114140134
14.ALTINORDU31712123341-833
15.BOLUSPOR31515112637-1130
16.OSMANLISPOR3169163450-1624
17.ADANASPOR31312162746-1921
18.ESKİŞEHİRSPOR3176183452-1812

Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.

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