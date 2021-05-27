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TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olmak için yarın İstanbul'da karşılaşacak

TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek

Kocaelispor ile Sakaryaspor TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta birbirlerine rakip oldu.

Süper Lig'de 7 sezon birlikte yer alan iki ekip, bugüne kadar çeşitli liglerde 32 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kocaelispor'un 10, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

KOCAELİSPOR, 2009-2010'DAN BERİ TFF 1. LİG'DEN UZAK

Beyaz Grup’ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor’u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon’u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel’le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın’ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay’ı getirdi.

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.

SAKARYASPOR, 2011-2012'DEN SONRA TEKRAR TFF 1. LİG'E DÖNME HEDEFİNDE

Kırmızı Grup’u lider Eyüpspor’un gerisinde 75 puanla bitiren Sakaryaspor, play-off’ta ilk olarak Ankara Demirspor’u daha sonra da Kırşehir Belediyespor’u geçerek play-off final vizesi aldı.

Sakarya temsilcisi Ismail Ertekin’le başladığı sezonda Serdar Bozkurt’la devam etti. Daha önce 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998 ve 2003-2004'te TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 34, Süper Lig'de ise 11 sezon yer aldı.

TFF 1. LİG'DE 19. TAKIM BELİRLENECEK

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de, 19. ve son takım yarın belirlenecek.

Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig'den yükselen Manisa ve Eyüpspor'un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.

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