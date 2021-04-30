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TFF 1. Lig'in 33. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak

Ligde averajla ilk 2 sırada bulunan Adana Demirspor ile GZT Giresunspor, yarınki maçlarını kazanması ve Yılport Samsunspor'un olası mağlubiyetinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Akhisarspor, yarınki müsabakaların ardından Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ardından lige veda edecek son takım olabilir

TFF 1. Lig'in 33. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak

TFF 1. Lig'in 33. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak.

İlk 3 sıradaki takımların averajla sıralandığı ligde yarınki maçların ardından Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un son hafta öncesinde doğrudan Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

Normal sezonu ilk 2 sırada bitirenlerin Süper Lig vizesi alacağı, bu takımları izleyen 4 ekibin de play-off'ta mücadele edeceği ligde, play-off'tan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek. Son 3 sıradaki ekiplerin de gelecek sezon 2. Lig'de yer alacağı ligde yarın saat 13.30'da başlayacak Eskişehirspor-Bursaspor maçı dışında 33. hafta müsabakaları yarın saat 16.00'da oynanacak.

Son 2 haftaya 64'er puan ve averajla ilk 3 sırada giren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazanıp, Yılport Samsunspor haftayı mağlubiyetle kapatması halinde Adana ve Giresun temsilcileri adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

Adana Demirspor'un Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edeceği 33. haftada GZT Giresunspor, düşme hattındaki Akhisarspor'u, Yılport Samsunspor da ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk edecek.

PLAY-OFF

İlk 3 sıradaki takımlardan birinin yanı sıra 60 puanlı İstanbulspor'un da play-off oynamayı garantilediği ligde 57 puana sahip Altay ile 54 puanlı Altınordu da play-off barajında yer alıyor. 52 puanla Ankara Keçiörengücü ile 50 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off için son 2 haftada kazanıp Altay ile Altınordu'nun puan kaybetmesini bekleyecek.

Altay'ın Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacağı ligde Altınordu Tuzlaspor'u, Ankara Keçiörengücü de Menemenspor'u ağırlayacak.

DÜŞME HATTI

Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de son 2 haftaya Akhisarspor, 29 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Adanaspor'un beş puan gerisinde 16. sırada girdi.

GZT Giresunspor'a konuk olacak Akhisarspor, rakibinden 3 puan alamadığı takdirde diğer sonuçlara bakılmaksızın lige veda edecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Ligde yarın oynanacak 33. haftanın maç programı şöyle:

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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