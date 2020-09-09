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TFF 1. Lig'in en tecrübelisi Giresunspor, yenisi Tuzlaspor

Bu sezon TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek ekiplerden Giresunspor, bu ligin en tecrübelisi olarak dikkati çekiyor.

TFF 1. Lig

Yeni sezon heyecanının 11 Eylül Cuma günü Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 8 Mayıs 2021'de bitmesi planlanıyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.

LİGDE MÜCADELE EDECEK KULÜPLER

TFF 2. Lig'den yükselen Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.  Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Menemenspor ve Ümraniyespor  
yer alacak.

YABANCI OYUNCU STATÜSÜ

Takımlar bu sezon geçen yıl olduğu gibi 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.

EN FAZLA SEVİNEN SAMSUNSPOR

Ligde yer alacak 18 takım içinde Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekipleri Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4),Altay ve Boluspor (3),Ankaraspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve İstanbulspor (2),Akhisarspor, Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.

Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.

EN TECRÜBELİ GİRESUNSPOR

Ligde şimdiye kadar 31 sezon oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti. 

Giresunspor'u, Adana Demirspor (30),Adanaspor, Balıkesirspor (29),Altınordu (28),Boluspor (27),Royal Hastanesi Bandırmaspor (26),Yılport Samsunspor (23),Eskişehirspor (19),İstanbulspor (16),Altay (14),Ankaraspor (10),Bursaspor (7),Ankara Keçiörengücü (6),Ümraniyespor (4),Akhisarspor (3) ve Menemenspor (1) izledi.

Bu sezon ilk kez TFF 1. Lig'de yer alacak Tuzlaspor dışındaki ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYP
Adana Demirspor30978418256304140211201314
Adanaspor29974398265311136511301352
Akhisarspor3100413029119106153
Altay14480226128126782574783
Altınordu2889831826931110769851035
Ankara Keçiörengücü6194685274260260256
Ankaraspor103421579590512367563
Balıkesirspor2993636424732510599891113
Boluspor2789836525128211769641249
Bursaspor72201205941340174352
Eskişehirspor19636256167213875768858
Giresunspor311006350261395112911921175
İstanbulspor16524185161178625555646
Menemenspor134111112424644
Royal Hastanesi Bandırmaspor26816244254318795919800
Ümraniyespor4136553942183161204
Yılport Samsunspor2374834321618910547011073

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