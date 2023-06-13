TFF 2. Lig, Kırmızı Grupta, Kocaelispor, Beyaz Grupta ise 56 yıl aradan sonra Çorum FK şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Üçüncü olarak yükselen takım ise Şanlıurfaspor Bucaspor 1928 maçından sonra belli olacak. İşte kader maçının ne zaman ve nerede oynanacağına ilişkin bilgiler…