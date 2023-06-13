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Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig play-off maçlarında sona gelindi. 12 takımın mücadele ettiği play-off’larda Şanlıurfaspor ile Bucaspor 1928 finale yükselmeyi başardı. Bu maçın sonucunda Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım belli olacak. Peki, merakla beklenen Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • TFF 1. Lig’e yükselen son takım belli oluyor! Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

    TFF 2. Lig, Kırmızı Grupta, Kocaelispor, Beyaz Grupta ise 56 yıl aradan sonra Çorum FK şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Üçüncü olarak yükselen takım ise Şanlıurfaspor Bucaspor 1928 maçından sonra belli olacak. İşte kader maçının ne zaman ve nerede oynanacağına ilişkin bilgiler…
  • TFF 1. Lig’e yükselen son takım belli oluyor! Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

    ŞANLIURFASPOR BUCASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.
  • TFF 1. Lig’e yükselen son takım belli oluyor! Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

    ŞANLIURFASPOR BUCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Bucaspor Şanlıurfaspor play-off final maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • TFF 1. Lig’e yükselen son takım belli oluyor! Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

    TFF 1. LİG’E ÇIKAN SON TAKIM KONYA’DA BELLİ OLACAK

    Şanlıurfaspor ile Bucaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olmak için 42 bin kişilik kapasiteye sahip olan MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
  • TFF 1. Lig’e yükselen son takım belli oluyor! Şanlıurfaspor Bucaspor maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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