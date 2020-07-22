TFF 3. Lig Play-Off 1. Grup final eşleşmeleri belli oldu

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 801'e ulaştı

AA

Antalya'da oynanan play-off yarı final final müsabakalarında Anagold 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2, 68 Aksaray Belediyespor ise normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1928 Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor finalde rakip oldu. İki takım 25 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, Somaspor-Muğlaspor ile Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.