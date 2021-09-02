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TFF açıkladı: 2021 Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Transfer dönemi bitiş tarihi

Transfer sezonu ne zaman bitecek? Soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. TFF 2021 - 2022 yaz transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Avrupada yaz transfer sezonu biterken gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki, 2021 Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Transfer dönemi bitiş tarihi

TFF açıkladı: 2021 Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Transfer dönemi bitiş tarihi

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala futbolseverler takımların ve rakip takımların son transferlerini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021 yaz transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

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