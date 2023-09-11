TFF açıkladı: Liglerin format yapısı gözden geçirilecektir TFF, Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketlerin kulüp ve taraftarlara açıldığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi üzerinden liglelere dair bir anket yayımladı.

Yapılan açıklamada Türkiye'deki turnuvalarda yapının değiştirilmesi ve geliştirimesi için harekete geçtiklerini belirten TFF, Belçika merkezli Hypercube firmasıyla anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı.



Yapılacak çalışma ve anket… — TFF (@TFF_Org) September 11, 2023

Federasyon anlaşmayı şu sözlerle paylaştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı.

Yapılacak çalışma ve anket değerlendirmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası format yapısı gözden geçirilecektir."