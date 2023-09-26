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Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali ile ilgili konuşan Büyükekşi zorlu mücadele için taraftarlar tarafından merakla beklenen tarihi açıkladı. Peki, "2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...