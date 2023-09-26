TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı! 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman?
2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolsever tarafından merakla beklenen Süper Kupa finaline ilişkin kritik açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'den geldi. Peki, "2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali maçı tarihi...
Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali ile ilgili konuşan Büyükekşi zorlu mücadele için taraftarlar tarafından merakla beklenen tarihi açıkladı. Peki, "2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
TFF Başkanı Büyükekşi, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa için tarih verdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında oynanacak mücadeleyle ilgili konuşan Büyükekşi "Süper Kupa'yı 30 Aralık'ta oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.