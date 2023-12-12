TFF Başkanı Büyükekşi'den kritik açıklama: Maçlar ertelendi mi?
Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Ankaragücü - Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu. Yaşanan olaylar sonucunda TFF olağanüstü toplanırken, toplantının ardından TFF Başkanı Büyükekşi maçların ertelenmesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Süper Lig maçları ertelendi mi?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte TFF'nin olaya ilişkin yaptığı son dakika açıklaması...
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından çıkan olaylar sonucu TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi maçın ardından çıkan olaylara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Büyükeşi, tüm liglerde maçların ertelenmesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Süper Lig maçları ertelendi mi, maçlar ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...
MAÇLAR ERTLENDİ Mİ, SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantı sonrasında açıklamasında; "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
TFF Yönetim Kurulu, saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı.
Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.
Mehmet Büyükekşi; "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.
"LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ"
TFF Başkanı açıklamasında; "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.