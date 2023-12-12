Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından çıkan olaylar sonucu TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi maçın ardından çıkan olaylara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Büyükeşi, tüm liglerde maçların ertelenmesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Süper Lig maçları ertelendi mi, maçlar ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantı sonrasında açıklamasında; "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi

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TFF Yönetim Kurulu, saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi; "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.