TFF Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı

Büyükekşi, mesajında bayramların toplumu kaynaştırma görevine vurgu yaparak,

"Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'mıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.