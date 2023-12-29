Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Başkanı Büyükekşi ile kulüp başkanlarının toplantısı başladı - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Büyükekşi ile kulüp başkanlarının toplantısı başladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının toplantısı başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Riyad'da kritik toplantı başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirmişti.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. TFF'nin konakladığı otele gelen kulüp başkanları, TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleştiriyor.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, otele girişinde bir açıklama yapmazken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çağırdılar geldik. Gerekirse çıkışta bir açıklama yapacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar