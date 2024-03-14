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        TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 17:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:33
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        Büyükekşi, Ceferin ile bir araya geldi
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        İstanbul'da gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de yer aldı.

        TÜRKİYE'NİN EURO 2032 HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

        İtalya ile ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aleksander Čeferin, Başkan Büyükekşi ile beraber diğer UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimallerini değerlendirdi.

        Başkan Büyükekşi: "EURO 2032'nin yanı sıra ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık"

        Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün İstanbul'da UEFA Başkanı Čeferin ile özel bir görüşme gerçekleştirdik. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini, ilgili bakanlıklarımızın sorumluluk alanlarıyla ilgili ciddiyetle sürdürdükleri planlamalarını UEFA ile paylaştık. Geçen hafta TFF olarak ev sahipliği yaptığımız ve UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ile Süper Lig kulüplerimizin yetkililerinin katıldığı Avrupa kupalarının yeni formatına dair bilgilendirme toplantısının sonuçlarını değerlendirdik. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili son hazırlıkları gözden geçirdik. EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık." ifadelerini kullandı.

        CEFERIN, MACARİSTAN - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel müsabakayı Puskás Arena'da beraber izleyecekler.

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