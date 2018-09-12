Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı hakkında açıklamalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören "Yaptığımız yatırımların meyvelerini almak istiyoruz. Organizasyon yapacak güçte olup bugüne dek allayan tek ülke Türkiye kaldı. UEFA'dakilere 'Artık değişim zamanı, aranızda tenis oynamayı bırakın, farklı ülkelere verin turnuvayı' diyoruz. Türk halkı futbolu çok seviyor. Futbola çok yatırım yapıldı. EURO 2024'ü almak istiyoruz. Turnuvayı alacağımıza inanıyoruz. Son dakikaya kadar da mücadele edeceğiz. Büyük organizasyonları ülkemiz bugüne kadar yaptı, bu organizasyonun da altından kalkacağımıza inanıyorum" dedi.

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen A Milli Takım'a da değinen Yıldırım Demirören Maçı kazanmak çok güzel ama daha da önemlisi, gencecik bir kadroyu kazandık. Bu kadronun önü açık. Benim halkımızdan isteğim bu genç takıma destek vermeleri. Rusya maçının ikinci yarısında da iyi oynamıştık" ifadelerini kullandı.

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