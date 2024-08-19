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        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor tesislerini ziyaret etti - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor tesislerini ziyaret etti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor tesislerini ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, "Amedspor da bu ülkenin takımı. Akşam maçımız var. Dünden bu yana şehirdeyiz. Diyarbakır mükemmel bir şehir. Eski Diyarbakır'ı konuşmaya gerek yok zaten. Yeni Diyarbakır'ı uçaktan gördüğümde böyle bir şehri Türkiye'de görmediğimi söyledim. Buna katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:55
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        Hacıosmanoğlu, Amedspor'u ziyaret etti!
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        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'un bu akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçı izleyecek olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Amedspor tesislerini ziyaret etti. Heyeti, Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve kulüp yöneticileri karşıladı. Elaldı, Hacıosmanoğlu'na Amedspor tesislerini gezdirdi ve sohbet etti.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, futbolun marka değerini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, “Biz futbolu barışa, kardeşliğe, hizmet etsin diye çalışıyoruz. Bu vatan, bayrak bizim. Biz de onu istiyoruz. Vatanı ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin nereye uyum sağlamak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız. Futbolun en büyük özelliği geniş kitlelere hitap etmesidir. Futbol, barış ve kardeşliğin sağlanması için her alanda kullanılmalıdır. Bizim de ilkelerimiz o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede tarafsız olacağız" dedi.

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        Altyapılara önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Biliyorsunuz, yabancı sıkıntısı var ülkemizde. Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz, uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan da parasını alıyor gidiyor. Benim şahsi düşüncem, liglerin hiçbirinde yabancıların oynamasını istemiyorum. Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olup, profesyonel ekiplerle beraber ilerleyerek o zaman dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Ülke ekonomileri de öyledir. Dışa bağımlıysanız büyüyemezsiniz, her sene küçülürsünüz. Bizim de tek amacımız futbolu amatörden başlayıp, üreten konumuna götürmek" ifadelerine yer verdi.

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        Son olarak akşam oynanacak maç hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

        "Amedspor da bu ülkenin takımı. Akşam maçımız var. Dünden bu yana şehirdeyiz. Diyarbakır mükemmel bir şehir. Eski Diyarbakır'ı konuşmaya gerek yok zaten. Yeni Diyarbakır'ı uçaktan gördüğümde böyle bir şehri Türkiye'de görmediğimi söyledim. Buna katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Buradan Amedspor taraftarına da seslenmek istiyorum. Biliyorum, bana karşı büyük bir duygu besliyorlar. Buradan Türkiye'ye kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber akşamki maçta gösterelim. Bir sonraki adımlarımızda kardeşlik iklimine katkı sağlayacak atmosfer oluşturursak bu hem Diyarbakır'a hem Amedspor'a hem de diğer illerimize örnek olur. Her şey inşallah güzel olacak."

        Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ise, "İki gündür Diyarbakır'ımız tarihi bir gün yaşıyor. Uzun yıllardır özlenen barış, sevgi ve birliktelik köprüsü dün akşam katılımcı dostlarımız sayesinde güzel görüntü çıktı. TFF Başkanımıza bizi bu noktada onore ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bölgenin futbola olan aşkı çok yüksektir. Amacımız, futbolu bu anlamda bölgeye tam anlamıyla hakim kılmak. Amedspor'un yapmaya çalıştığını da ülkemize, Türkiye futboluna örnek bir şekilde yansıtmaktır" diye konuştu.

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