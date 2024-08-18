TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor’un gala yemeğine katıldı

TFF Başkanı seçilmeden önce Amedspor'un ilk maçını Diyarbakır'da izleyeceğinin sözünün veren Hacıosmanoğlu, yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi kente geldi.

Vatandaşlar, Hacıosmanoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki Ulu Cami, FDört Ayaklı Minare ve Cemil Paşa Konağı gibi tarihi mekanları gezdi. Hacıosmanoğlu, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, Vali Murat Zorluoğlu ve Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile Amedspor’un gala yemeğine katıldı.

TFF heyeti yarın kentteki bazı ziyaretlerinin ardından saat 21.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izleyecek.