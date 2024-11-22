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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, HT Spor'a konuştu: Bahisin girdiği yerde pislik var! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, HT Spor'a konuştu: Bahisin girdiği yerde pislik var!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor özel yayınında HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Hacıosmanoğlu, son dönemde gündemden düşmeyen yasa dışı bahis konusu hakkında da önemli sözler söyledi. TFF Başkanı, "Bahsin girdiği yerde pislik var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:15 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:17
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        "Bahisin girdiği yerde pislik var!"
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        HT Spor'un konuğu Türk futbolunun 1 numaralı koltuğunda oturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu. Hacıosmanoğlu birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken yasa dışı bahis hakkında da önemli sözler söyledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bahisin girdiği yerde pislik var" ifadelerini kullandı.

        YASA DIŞI BAHİS OLAYLARI

        "Yasa dışı bahis futbolu kirleten şeyler. Futbolun güzelliğini, sahada oynanmasını engelleyen faktörler. Yine bu da Federasyonun tek başına yapacağı şey değil. Devletin ilgili organlarıyla üstesinden gelmek lazım. İstişare halindeyiz. Bahis oynayıp gençlerimizin parasını almak değil sadece. Futbol sahalarına da sirayet ediyor, oyunun ahlakını bozuyor. Topluma iyi örnek olmak istiyorsak buna örnek olmak lazım. Orada ismini zikretmeyelim, bir haber portalı diye geçiyor. Aslında orada bir kutu var. İçine girdiğinizde orada bir teklif var. Dursun Başkan 'Biz bunu yaptık ama bana 100 bin, 200 bin, 250 bin parça başı geldiği zaman iptal edin' dediğini söyledi. Parça parça geliyor diye kapattıklarını söyledi. Bize sormuşlar, x firma diye. Normal haber portalı olarak geçiyor. Biz de 'sorumluluk size ait aksi durumda' demiş bizimkiler. Olay patladıktan sonra iki kulüple anlaşma yaptılar. Paraları ödediler. Cezaları artırdık talimat değiştirdik. Adamlar öyle girmişler ki 'federasyon ne kadar ceza verse de öderiz' demişler."

        twitter

        "BAHİSİN GİRDİĞİ YERDE PİSLİK VAR"

        "Biraz da amacına ulaştı, reklamlarını yaptı. Bunu engellememiz lazım. Adı geçen 2 kulübe ceza kestik. Spor Toto Genel Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ne hikmetse davaya bakan hakim bey takipsizlik kararı verdi. Biz bunlarla mücadele edecek isek, bahis serbestse, o zaman bıraksınlar, önünü açsınlar, kulüpler de para alsın o zaman! Belki de yayıncı kuruluştan alınan paradan daha çok para onlardan alınıyor. Bunlar girdiler ve ligin dengesini bozdular. İsmini vermeye gerek yok. Bahisin girdiği yerde pislik var."

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