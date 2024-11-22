TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, HT Spor'a konuştu: Bahisin girdiği yerde pislik var!

HT Spor'un konuğu Türk futbolunun 1 numaralı koltuğunda oturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu. Hacıosmanoğlu birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken yasa dışı bahis hakkında da önemli sözler söyledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bahisin girdiği yerde pislik var" ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİS OLAYLARI

"Yasa dışı bahis futbolu kirleten şeyler. Futbolun güzelliğini, sahada oynanmasını engelleyen faktörler. Yine bu da Federasyonun tek başına yapacağı şey değil. Devletin ilgili organlarıyla üstesinden gelmek lazım. İstişare halindeyiz. Bahis oynayıp gençlerimizin parasını almak değil sadece. Futbol sahalarına da sirayet ediyor, oyunun ahlakını bozuyor. Topluma iyi örnek olmak istiyorsak buna örnek olmak lazım. Orada ismini zikretmeyelim, bir haber portalı diye geçiyor. Aslında orada bir kutu var. İçine girdiğinizde orada bir teklif var. Dursun Başkan 'Biz bunu yaptık ama bana 100 bin, 200 bin, 250 bin parça başı geldiği zaman iptal edin' dediğini söyledi. Parça parça geliyor diye kapattıklarını söyledi. Bize sormuşlar, x firma diye. Normal haber portalı olarak geçiyor. Biz de 'sorumluluk size ait aksi durumda' demiş bizimkiler. Olay patladıktan sonra iki kulüple anlaşma yaptılar. Paraları ödediler. Cezaları artırdık talimat değiştirdik. Adamlar öyle girmişler ki 'federasyon ne kadar ceza verse de öderiz' demişler."