TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Manisa ASKF ve İZVAK'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gelişimi için amatör futbolun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Timur, Hacıosmanoğlu'na plaket verdi.