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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bakanlara ziyaret - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bakanlara ziyaret

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:32
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        Hacıosmanoğlu'ndan bakanlara ziyaret
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, görüşmelerde federasyon ile bakanlıklar arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

        Hacıosmanoğlu, ziyaretlerinde Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

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