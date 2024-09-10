TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'de buluştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.