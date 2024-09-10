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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le İsviçre'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:04
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        Hacıosmanoğlu ile Ceferin bir arada!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'de buluştu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

        Türkiye'nin İtalya ile ortak düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), Türkiye'de gerçekleştirilecek 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Taraflar önümüzdeki hafta Fransa'nın Cannes şehrinde tekrar bir araya gelmek üzere randevulaştı.

        Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu; Aleksander Ceferin, Zoran Lakovic ve Kadir Kardaş'a üzerlerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu birer A Milli Takım forması hediye etti. Ceferin de Hacıosmanoğlu'na ziyaretin anısına hazırlanan bir flama takdim etti.

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