TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bayram hediyesi bekliyoruz

A Milli Takım, Euro 2024'te ilk maçına yarın Gürcistan karşısında çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç öncesinde TRT Spor'a konuşarak milli takım için destek istedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin 85 milyon vatandaşı, tüm Türkiye, dört gözle bu maçı, bu heyecanı bekliyor. Tüm vatandaşlarımıza, çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Gruptan çıkmak ilk amacımız. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımızın duasını bekliyoruz. Gruptan çıkacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Mehmet Büyükekşi, sözlerine, "2024 Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katıldık, inşallah burada da gruptan çıkacak puanlar almak ve gruptan çıkmak istiyoruz." diye devam etti.

TARAFTARLARA MESAJ Taraftarlara mesaj gönderen Büyükekşi, "Halkımızın bizi gerek stadyumda gerek ekranları başında bizleri desteklemesini istiyoruz. Milli takımı destekleyecek taraftarlarımızın herhangi başka bir forma değil, kırmızı forma giyerek gelmesini istiyoruz. Taraftarımızdan tek yürek olarak "Türkiye, Türkiye" diye tribünleri inletmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.