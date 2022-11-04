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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den dört takıma tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında 12. sıraya yükselmesinden dolayı Avrupa'da devam eden dört takımı kutladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den dört takıma tebrik

Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında bu sezona 20. sıradan başlamasına rağmen, turnuvalardaki grup maçları sonunda 8 basamak yükselerek 12. sırada yer aldı. Bu sezon Avrupa kupalarına Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor ile katılan Türkiye'de şu ana dek sadece Konyaspor Avrupa'ya veda ederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Habertürk TV'ye açıklamalar yaptı.

Avrupa'daki başarılı performansı değerlendiren Büyükekşi, "UEFA sıralamasında 3 ayda 21'inci sıradan 12'nci sıraya yükseldik. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'u kutluyorum. Ülkemizin bu sezonu Avrupa'da ilk 10'da bitirme ihtimali var. Umarım takımlarımız bu şekilde Avrupa'da yollarına devam ederler" dedi.

Türk Futbolunun Uluslararası arenada yeniden çıkışa geçtiğini belirten Mehmet Büyükekşi, ''Bunun bizim dönemimize gelmesi sevindirici. 1 yıllık görev süremizi en verimli şekilde tamamlamak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

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