Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig
ABONE OL

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajı yayımladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni yıl mesajı
AA

Mehmet Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "Cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümlerini kutlayacağımız 2023 yılının ülkemiz, milletimiz, futbol ailemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve Türk futbolu için çok önemli bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 2023 yılında bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacağız. 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynanacak ve futbolun kalbi İstanbul'da atacak. Tüm dünyadan futbolseverlerin izleyeceği bu büyük final maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. Adaylık başvurusu yaptığımız 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarının ev sahipleri Eylül 2023'te UEFA tarafından açıklanacak. Ülkemizin bu organizasyonu da başarıyla yapacak gücü ve tecrübesi var. Dünya çapında stadyumlarımız, misafirlerimizi ağırlayacak üst düzey tesislerimiz ve insan gücümüzle bu büyük organizasyonları en mükemmel şekilde düzenleyecek kapasiteye sahibiz."

A Milli Futbol Takımı'nın 2023 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edeceğini hatırlatan Büyükekşi, "Milletimizin göz bebeği A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 2023 yılında başlayacak maçlarla Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eleme grubunda mücadele edecek. Milli Takımımızı Anadolu'yla buluşturma gayesiyle 2022 yılında Diyarbakır ve Gaziantep'te oynadığımız hazırlık maçlarında olduğu gibi, yeni dönemde de ülkemizin dört bir yanında modern stadyumlarımızda milli maçlar oynayacağız. Yürekten inanıyorum ki; Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımlarından birisi olan A Milli Futbol Takımı'mız Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak ve milletimize büyük bir sevinç yaşatacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa kupalarında yollarına devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a 2023 yılında oynayacağı karşılaşmalarda da başarılar dileyen Büyükekşi, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Türk futbolunun marka değeri ve ülke puanı için de büyük önem taşıyan Avrupa arenasında kulüplerimizin en üst seviyeye kadar çıkmasını temenni ediyorum. TFF yönetimi olarak futbolumuza değer katmak için ilk 6 ayda hayata geçirdiğimiz projelerimize yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı 2023'te de kararlılıkla sürdüreceğiz. Fair play ruhunun her şeyin üstünde tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, futbol tutkusunun ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bir yıl olması en büyük arzumuz. Futbolcularımızdan teknik direktörlerimize, hakemlerimizden kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimizden tüm taraftarlarımıza, Türk futboluna gönül vermiş herkesin 100. yıla yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılı olan 2023 yılının başta 'büyük futbol ailemiz' olmak üzere, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...
FUTBOL Sporda 2022 yılı böyle geçti!
Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti
FUTBOL "Mesele para değil, tutku" demişti...
Süper Lig'de yılın 11'i!
FUTBOL Süper Lig'de yılın 11'i!
İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler
FUTBOL 2022 yılında futbola veda edenler
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan şampiyonluk ve Jorge Jesus sözleri
FUTBOL Altay'dan şampiyonluk ve Jesus sözleri
Bodrumspor Orgill'le imzaladı
FUTBOL Bodrumspor Orgill'le imzaladı
2022'de en çok değer kaybeden futbolcular
FUTBOL 2022'de en çok değer kaybeden futbolcular
Cristiano Ronaldo Al Nassr'da!
FUTBOL Cristiano Ronaldo Al Nassr'da!
Liverpool 3 puanı aldı!
FUTBOL Liverpool 3 puanı aldı!
Ali Koç: Ne hakem hatası, memleket meselesi!
FUTBOL Ali Koç: Ne hakem hatası, memleket meselesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.