TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.
Giriş: 28.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:17
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayında atanan İstanbul Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Valilik makamındaki ziyarette Başkan Büyükekşi'ye TFF Başkan Vekilleri Yalçın Orhan ve Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez ile TFF Başkanı Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal eşlik etti.