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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kasımpaşa ile devam etti. Kasımpaşa'nın tesisleşmesini tüm kulüplere örnek olarak gösteren Büyükekşi, "Bugün burada gördüm ki Kasımpaşa'nın tesisleri hemen 3 yıldızı hak etmiş. Yapanların emeğine sağlık. Her şeyiyle mükemmel ötesi olmuş" dedi.

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  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Başkan Vekili İbrahim Yıldız, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel ve Kulüp CEO'su Serkan Reçber ve Kulüp Genel Müdürü Özden Özdemir'in ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Lacivertli-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki Turgay Ciner Tesisleri'ni gezen Büyükekşi, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve CEO'su Serkan Reçber'den altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Başkan Saraç, Mehmet Büyükekşi'ye adının yazılı olduğu Kasımpaşa forması hediye etti.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Kasımpaşa'nın tesislerinden övgüyle bahseden Başkan Büyükekşi, "Bugün burada gördüm ki Kasımpaşa'nın tesisleri hemen 3 yıldızı hak etmiş. Yapanların emeğine sağlık. Her şeyiyle mükemmel ötesi olmuş. Ben her zaman söylerim 'İyinin düşmanı mükemmel' diye. Burası zaten mükemmeli hak etmiş." dedi.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Öte yandan Büyükekşi, Türkiye dışında Hollanda ve Belçika'da da akademileri ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Ajax, AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini ziyaret ettik. Türkiye'de kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Hollanda'da Belçika'da gördüklerimiz bizi çok etkilemişti ama gezdiğimiz kulüpler arasında şüphesiz en etkilendiğimiz tesis Kasımpaşa'nın oldu. Gerçekten mükemmel" ifadelerini kullandı.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Altyapı Akademileri projesinin önemine değinen Mehmet Büyükekşi, "İlk günden bu yana şunu söylüyoruz: Akademiler Türk futbolunun geleceğini kurtaracak en önemli proje. Bizim mutlaka kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerekiyor. Avrupa'daki en genç nüfusa sahibiz. Bu genç nüfusun içinde mutlaka cevherler var. Bizim onları bulup çıkarmamız lazım. Bir yandan tesis lazım ama bir yandan da eğitimin kalitesini artırıp belli bir standartta getirmek gerek. Aynı sistemi Türkiye'nin her yanına yaymamız lazım. Bizim de Türkiye Futbol Federasyonu olarak asıl amacımız bu. Almanya, Belçika, Hollanda'daki sistemlerin bir benzeri Türk Altyapı Modelini kurmak istiyoruz. Onun için bu akademileri geziyoruz" dedi.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Kulüp ziyaretlerinde bir araya geldiği akademi futbolcularına eğitimlerini ihmal etmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunduğunun altını çizen TFF Başkanı Büyükekşi, "Çok iyi İngilizce öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece akademideyken değil, profesyonel olduklarında da iyi İngilizce bilmek onlar için çok önemli bir artı olacaktır. İyi insan olmak çok önemli, ahlaklı insan olmak çok önemli. Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' demiş. O yüzden bizim çocuklarımızı tüm alanlarda eğitmemiz lazım" ifadesini kullandı.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

    Mehmet Fatih Saraç ise kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa'nın tesisleri mükemmel ötesi

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