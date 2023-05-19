Altyapı Akademileri projesinin önemine değinen Mehmet Büyükekşi, "İlk günden bu yana şunu söylüyoruz: Akademiler Türk futbolunun geleceğini kurtaracak en önemli proje. Bizim mutlaka kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerekiyor. Avrupa'daki en genç nüfusa sahibiz. Bu genç nüfusun içinde mutlaka cevherler var. Bizim onları bulup çıkarmamız lazım. Bir yandan tesis lazım ama bir yandan da eğitimin kalitesini artırıp belli bir standartta getirmek gerek. Aynı sistemi Türkiye'nin her yanına yaymamız lazım. Bizim de Türkiye Futbol Federasyonu olarak asıl amacımız bu. Almanya, Belçika, Hollanda'daki sistemlerin bir benzeri Türk Altyapı Modelini kurmak istiyoruz. Onun için bu akademileri geziyoruz" dedi.