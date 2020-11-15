TFF Başkanı Nihat Özdemir: Oyunumuzu ortaya koyduk

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilk kez kazandıklarını vurguladı.

Rusya karşısında da ilk kez kazandıklarını belirten Nihat Özdemir, "Takımımız evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Başta teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hedef Macaristan ile Budapeşte'de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla ülkemize dönüp, UEFA Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.