İstanbul'da yarın düzenlenecek Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu öncesinde gala yemeği Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyona genel kurula katılacak yabancı kulüp temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig kulüpleri başkanları, 1. Lig Kulüpler Birliği ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin temsilcileri katıldı.

TFF Başkanı Servet Yardımcı ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yemek sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin futbolda lobi gücünü artırması gerektiğini belirten Servet Yardımcı, "Türkiye, Avrupa'da lobisi güçlü bir ülke. Türk futbol ailesi olarak bu gücümüzü daha da artırmalıyız. Kulüpler Birliğini tebrik ediyorum. Avrupa Ligler Birliğinin genel kurulunu burada düzenliyorlar. Hem TFF hem de kulüpler olarak her yönetimde ve kurullarda daha fazla temsilciyle yer almalıyız. Türkiye çok önemli bir futbol ülkesi. Bizim Avrupa futboluna katacağımız önemli değerler var. İstanbul, çok önemli bir futbol şehri. Dünya futbolunun kalbinin attığı bir şehir. Geçen sene olduğu gibi bu sene ağustos ayında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimleri İstanbul'da yapılacak. Bu etkinlikleri alarak kendimizi daha çok tanıtmalıyız. Lobi gücümüzü artırmalıyız." diye konuştu.

Finansal Fair-play konusunda sıkıntılar olduğunu aktaran Yardımcı, "Sadece Türk takımlarının değil Kovid-19'dan dolayı birçok kulüp büyük bir sıkıntı içinde. UEFA yeni kriterler getirdi. 2023'ten sonra bunlar devreye girecek. Bu geçiş sürecini birlik ve beraberlik içinde, samimi bir şekilde çalışacak aşarız. UEFA da bizim çektiğimiz sıkıntıları ve zorlukları biliyor, bizi anlayışla karşılıyor. Yeter ki samimi olarak kendimiz anlatalım. UEFA yönetiminde olduğum için en son Beşiktaş Kulübünün sunumunda yanlarındaydım. TFF olarak kulüplerimizin yanında olduğumuzu dile getirdik. Onlar da anlayışla karşıladı. Negatif bir sonuç beklemiyorum. Kulüplerimizin şu anda sıkıntısı yok ama orta ve uzun vadede daha profesyonel, birlik beraberlik içinde çalışma ortamı oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Servet Yardımcı, futbolda devam eden yayın ihalesi süreciyle ilgili soru üzerine, "İstişare halindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu ilerliyor. Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz. Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz. Şu anda doğru yoldayız. İstişare ederek görüşmeleri yürütüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yardımcı, TFF'nin içinde bulunduğu seçim sürecinde adının adaylık için geçtiğinin söylenmesi üzerine ise, "Nisan başında Nihat başkanımız ve bazı arkadaşlarımız istifa etti. Görevini devam ettiren arkadaşlarımızla emaneti teslim aldık. İki ay sonra yapılacak seçime TFF'yi sorunsuz, sükunet içinde ve sağ salim bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. Bütün gayemiz ve çalışmalarımız bu yönde. Bu süreci kulüp başkanlarımızla yakın istişare içinde götürüyoruz. Türkiye futbol ailesine yakışan bir seçim ortamı yaratmak için çabalıyoruz." açıklamasını yaptı.

AHMET AĞAOĞLU: BÖYLE GENELİNDE KULÜPLERİN EN ÖNEMLİ SORUNU FİNANSMAN

Ahmet Ağaoğlu ise dünya genelindeki futbol kulüplerinin en önemli sorununun finansman olduğunu dile getirdi.

Avrupa Ligler Birliğinin 39. Genel Kurul Toplantısı'na Kulüpler Birliği Vakfı olarak ev sahipliği yaptıklarını aktaran Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 ülkeden 75-76 delegenin iştirakiyle genel kurul düzenleniyor. Bugün yaptığımız açılışın ardından öğleden sonra bir seminer düzenlendi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İsviçre Futbol Ligleri Üst Yöneticisi (CEO) Claudius Schafer ile Kulüpler Birliği Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç katıldı. Çeşitli konuların tartışıldığı seminerde tüm konsantrasyon futbolun finansmanı üzerineydi. Sürdürülebilir bir finansman yapısının nasıl sağlanacağı ve bu konuda Avrupa liglerinin nasıl bir iş birliği içinde olması gerektiği konuşuldu. Tebas, sağladıkları yaklaşık 2 milyar avroluk kaynağın La Liga kulüpleri arasında nasıl dağıtılacağını ve sistemin nasıl çalışacağını detaylarıyla anlattı. Schafer da İsviçre'de birkaç sene içinde uygulamaya koymayı düşündükleri yeni lig yapısı ve bu ligin finansmanı ile ilgili görüşlerini ifade etti. Sayın Ali Koç da Türk futbolunun finansal zorluklarını ve nasıl bu noktaya geldiğimizi detaylı olarak ifade etti. Çok yararlı bir seminer oldu."

Türkiye'nin kulüpler açısından Avrupa'da en fazla bütçe açığı veren ülke olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Dünya genelinde futbol kulüplerinin yaşadığı en önemli sorun finansman olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. UEFA'nın yayımladığı bir rapor var. UEFA'ya üye 55 ülke içinde bütçesi ciddi şekilde açık veren 3 ülke var. Bunlar, Polonya, İsrail ve Türkiye. Polonya ile İsrail'in verdiği açık kabul edilebilir seviyede. İsrail'inki yüzde eksi 70 civarında. Polonya'nınki yüzde eksi 50 civarında. Yüzde eksi 156 ile en sıkıntılı durumda olan maalesef ülke futbolumuz. Bizim fotoğrafımız çok iç açıcı değil." diye konuştu.

Genel kurulun Türkiye'de düzenlenmesinin önemli olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa futbolunu üst düzeyde yöneten insanların İstanbul'da bir arada gelmesi önemli bir ev sahipliğiydi. Hem ülkemizin tanıtımı hem de sorunlara çözüm odaklı insanlarla görüş alışverişi açısından önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin 11 puan önünde bulunmalarından dolayı bir basın mensubunun "Şampiyonluğunuzu tebrik ederim." şeklindeki sözlerine, "Daha var. Bir puan uzağız." diye yanıt verdi.