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        TFF'de görev dağılımı yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 22 Haziran'da gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 22:37
        TFF'de görev dağılımı yapıldı
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        Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda oluşan görev dağılımı şöyle:

        İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Yalçın Orhan: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Agah Ruşen Çetin: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

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        Mustafa Eröğüt: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Haluk Kalyoncu: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Erman Kalkandelen: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

        Şafak Müderrisgil: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

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