TFF'de tüm gözler 11 Temmuz'daki toplantıya çevrildi! Lale Orta kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması bekleniyor. DHA Giriş: 06.07.2023 - 10:47 Güncelleme: 06.07.2023 - 10:47 facebook

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22 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak.

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Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Büyükekşi yönetiminin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.