Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF'den açıklama: Bilet satışıyla ilgimiz yok - Futbol Haberleri

        TFF'den açıklama: Bilet satışıyla ilgimiz yok

        Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde gündeme gelen bilet satışı ile ilgili resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den açıklama: Bilet satışıyla ilgimiz yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bir açıklama paylaştı.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "31 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan, yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı bir haberle ilgili aşağıdaki açıklama zaruri hale gelmiştir.

        Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakaBların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi ve satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz.

        6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir.

        REKLAM

        Üst iki lig olan Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır.

        Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir.

        Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz.

        Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

        Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Türkiye karış karış taranacak!
        Türkiye karış karış taranacak!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Diyarbakır'da fabrikada kavga: 1 ölü, 12 yaralı
        Diyarbakır'da fabrikada kavga: 1 ölü, 12 yaralı
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"