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        Haberler Spor Futbol TFF'den Ali Koç'a tebrik! - Futbol Haberleri

        TFF'den Ali Koç'a tebrik

        TFF, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:15
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        TFF'den Ali Koç'a tebrik!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yeniden başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanlığı görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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