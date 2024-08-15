TFF'den Arda Güler'e tebrik

UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek dev kupayı 6. kez müzesine götürdü. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, kazandığı Süper Kupa nedeniyle Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî futbolcumuz, bu akşam Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında süre aldı.