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        TFF'den Arda Güler'e tebrik

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Real Madrid'in Atalanta'yı 2-0 mağlup edip UEFA Süper Kupa'yı kazandığı maçın ardından İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:27
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        TFF'den Arda Güler'e tebrik
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        UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek dev kupayı 6. kez müzesine götürdü. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu, kazandığı Süper Kupa nedeniyle Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Millî futbolcumuz, bu akşam Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında süre aldı.

        Geride kalan sezonda kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Real Madrid ile yaşayan Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

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