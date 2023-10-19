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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı - Futbol Haberleri

        TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için bu hafta oynanacak karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:20
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        TFF'den Filistin için saygı duruşu kararı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için bu hafta oynanacak karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkacağı belirtildi.

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