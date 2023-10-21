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        Haberler Spor Futbol TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı - Futbol Haberleri

        TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazze'de hayatını kaybeden siviller için Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:00
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        TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazze'de hayatını kaybeden siviller için Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugünden itibaren bir hafta boyunca oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu olacaktır. Futbolcularımız ve hakemlerimiz sahaya kollarında siyah bantlar ve pankartlarla çıkacaklardır. Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için ortaya konan her türlü gayreti takdir ediyor, başta Süper Lig ve 1'inci Lig isim sponsorumuz ve milli takımlar resmi sponsorumuz olan Trendyol'un bugün açıkladığı insani yardımı çok kıymetli buluyoruz."

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