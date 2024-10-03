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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF'den Hami Mandıralı'ya milli görev! - Futbol Haberleri

        TFF'den Hami Mandıralı'ya milli görev!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine Hami Mandıralı'nın getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:05
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        TFF'den Hami Mandıralı'ya milli görev!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Hami Mandıralı'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.

        Yeniden TFF bünyesine dönmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Hami Mandıralı, "Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda milli takımdan önemli hiçbir şey yok. Profesyonel yaşamda birçok önemli konu vardır ama milli takım daima birinci sıradadır. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve geldiğim için çok mutluyum. Mevcut antrenörlerimiz ile beraber çok çalışarak, milli takımlarımıza yeni kimlikler ve figürler kazandırmaya uğraş vereceğiz. Her bölgeyi tarayacağız ve araştıracağız. Bize gelen bütün oyuncularla ilgili bilgi ve haberleri yerinde görüp değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah ekibimiz ile beraber güzel işlere imza atacağız" dedi.

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