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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı - Futbol Haberleri

        TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı

        Türkiye Futbol Federasyonu, safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:26 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:26
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        TFF'den Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Portekizli teknik adam için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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