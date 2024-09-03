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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF'den Kerem Aktürkoğlu'na tebrik - Galatasaray Haberleri

        TFF'den Kerem Aktürkoğlu'na tebrik

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'dan Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu yayımladığı mesaj ile kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:11
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        TFF'den Kerem Aktürkoğlu'na tebrik!
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 yaşındaki oyuncu için tebrik mesajı yayımladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'dan Portekiz Ligi takımlarından SL Benfica'ya transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinin yeni bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

        MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

        A Milli Takım'da ilk kez 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı formayı toplam 34 maça giydi ve 6 gol kaydetti. A Milli Takımımızın mücadele ettiği EURO 2020 ve EURO 2024 final turnuvalarının kadrolarında yer alan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, geride bıraktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm maçlarda da süre aldı.

        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da A Milli Takım oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile birlikte forma giyecek" ifadeleri kullanıldı.

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