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TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileyen deprem felaketinin ardından ülke genelinde milli yas ilan edilirken, TFF Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı. Futbolseverler ertelenen maçların hangi tarihte oynanacağını ve Süper Lig'in ne zaman başlayacağını mercek altına aldı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen kritik açıklama ve liglerin başlayacağı tarih...

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  • TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor, ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

    Son yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'e ara verildiğini duyurdu. Taraftarlar liglerin başlayacağı tarihe ilişkin TFF'den gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi tarihe ertelendi?" İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...
  • TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor, ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TFF tarafından yapılan açıklamada;

    6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.
  • TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor, ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

    Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.
  • TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor, ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

    10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
  • TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor, ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

    Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

    TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

    Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, erteleme hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, Süper Lig’de yaptıkları 1 haftalık ertelemeyi uzattıklarını ve ligin 3, 4 Mart’ta başlamasını planladıklarını belirtti.
  • TFF'den kritik açıklama! Süper Lig ne zaman başlıyor, ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

    SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara transfer dönemini uzattı.

    TFF tarafından yapılan açıklamada; "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

    Türkiye Futbol Federasyonu" ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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