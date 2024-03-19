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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den olaylı maçın sevkleri için karar! - Futbol Haberleri

        TFF'den olaylı maçın sevkleri için karar!

        TFF resmi sitesinden açıkladığı disiplin sevklerinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar için bir yazı paylaşmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 19.03.2024 - 20:12
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        TFF'den sevkler için karar!
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        TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.

        Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.

        Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.

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