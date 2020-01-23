TFF'den Vedat ayarı!

Süper Lig'in 18. haftasındaki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında yaşanan Vedat Muriç'in kırmızı kart olayı çok tartışıldı.

Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muric, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Vedat Muric, önceki gün "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Bu yaşanan olay futbol camiasını ikiye bölerken Vedat'ın kırmızıyı bilerek görüp görmediği konusunda tartışmalar devam ediyor.

DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'nda yer alan 37. madde şöyle: "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir."

FEDERASYON HAREKETE GEÇİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu konudaki belirsizliği ve spekülasyonları gidermek adına talimat maddesinde yeni düzenleme yapacağı öğrenildi. Disiplin Talimatı’nın ‘Bilinçli Kart Görme’ başlıklı “Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara iki müsabakadan menetme cezası verilir” maddesinin revize

edilerek lig ve kupadaki kart cezalarının kendi organizasyonlarında geçerli olması sağlanacak. Böylece niyet okuma ve tartışmaların da önüne geçilmiş olacak.

BAŞAKŞEHİR TALEP ETTİ, TFF DİNLEMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, devre arasında Kulüpler Birliği’nden ligin ikinci yarısı için öneriler isterken hazırlanan öneriler mail ortamında federasyona gönderildi. Başakşehir Kulübü’nün önerisinde “Kırmızı kart cezaları hangi organizasyonda görüldüyse o organizasyonda çekilsin (lig ise lig, kupa ise kupa)" yazıyordu. Ancak TFF’den yanıt bile gelmemişti.