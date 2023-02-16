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TFF depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenleri ziyaret etti.

TFF depremzedeleri ziyaret etti
AA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkan Mehmet Büyükekşi'nin talimatları doğrultusunda temsilciler kurulu başkanı Gökhan Özsavaş ile kurul raportörü Ertuğrul Arslan, Adana, İskenderun ve Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Özsavaş, İskenderun'da deprem anında yaralanması sonrası Adana'da hastanede ameliyat olarak tedavi sürecine devam eden TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Mehmet Yaşar Düzen'i, Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından İskenderun ile Hatay'da evleri yıkılan ve deprem bölgelerinde arama kurtarama faaliyetlerinde görevli temsilcileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Özsavaş, temsilcilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

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