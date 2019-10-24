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TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle sezon içinde 4 sarı karta ulaşan teknik adam, görevli ve kulüp yöneticileri sonraki maçta cezalı olacak. Kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasındaki "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnasının kaldırıldığı ve kupa finallerine denk gelen cezaların müsabaka günü infaz edilmeyeceği açıklandı

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı.

Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

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